Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каюмов — о попадании в расширенный список на ОИ: сделаю всё возможное, чтобы мечта сбылась

Каюмов — о попадании в расширенный список на ОИ: сделаю всё возможное, чтобы мечта сбылась
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов поделился эмоциями от вызова в расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Когда стал известен «список 37», ехал с дачи под Ярославлем. В этот момент пришло сообщение от моей девушки о том, что в командном чате «Локомотива» названы игроки, которых вызывают в сборную, я – в их числе.

Удивился ли? Прежде всего обрадовался, Олимпиада – это мечта любого хоккеиста. Очень рассчитывал на этот вызов, ведь в прошлом сезоне играл на двух этапах Евротура, да и на последнем Кубке Первого канала многое у нашей сборной получилось.

Впечатления от сбора? Пока сбор только открывается, несколько дней находились в Москве в гостинице, на карантине. В самое ближайшее время приступаем к полноценной работе.

Чувствуется ли ажиотаж? Пока нет. Но каждый понимает, что в феврале вся страна будет у телевизора – следить за олимпийскими трансляциями.

Благодаря подготовке в клубе чувствую себя очень хорошо – и функционально, и психологически. Повторюсь, золото Олимпиады – мечта любого профессионального спортсмена. Готов к конкуренции, сделаю всё возможное, чтобы мечта сбылась», – цитирует Каюмова Russia-Hockey.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022