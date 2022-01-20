Каюмов — о попадании в расширенный список на ОИ: сделаю всё возможное, чтобы мечта сбылась

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов поделился эмоциями от вызова в расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.



«Когда стал известен «список 37», ехал с дачи под Ярославлем. В этот момент пришло сообщение от моей девушки о том, что в командном чате «Локомотива» названы игроки, которых вызывают в сборную, я – в их числе.



Удивился ли? Прежде всего обрадовался, Олимпиада – это мечта любого хоккеиста. Очень рассчитывал на этот вызов, ведь в прошлом сезоне играл на двух этапах Евротура, да и на последнем Кубке Первого канала многое у нашей сборной получилось.



Впечатления от сбора? Пока сбор только открывается, несколько дней находились в Москве в гостинице, на карантине. В самое ближайшее время приступаем к полноценной работе.



Чувствуется ли ажиотаж? Пока нет. Но каждый понимает, что в феврале вся страна будет у телевизора – следить за олимпийскими трансляциями.



Благодаря подготовке в клубе чувствую себя очень хорошо – и функционально, и психологически. Повторюсь, золото Олимпиады – мечта любого профессионального спортсмена. Готов к конкуренции, сделаю всё возможное, чтобы мечта сбылась», – цитирует Каюмова Russia-Hockey.