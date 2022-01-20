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Источник: голкипер «Фрёлунды» Мэтт Томкинс продолжит карьеру в московском «Динамо»

Источник: голкипер «Фрёлунды» Мэтт Томкинс продолжит карьеру в московском «Динамо»
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Канадский голкипер Мэтт Томкинс продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает в «твиттере» шведский журналист Йохан Свенссон.

В настоящий момент 27-летний голкипер выступает в чемпионате Швеции за «Фрёлунду Индианс», которая занимает четвёртое место в турнирной таблице, после 32 матчей набрав 59 очков.

Томкинс в 2012 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Чикаго Блэкхоукс» под общим 199-м номером. Он не провёл ни одного матча в НХЛ, выступая за различные фарм-клубы «индейцев», а в 2021 году подписал контракт с «Фрёлундой».

«Динамо» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 64 балла после 48 проведённых встреч.

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