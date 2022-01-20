Андронов: озаботился тем, что не сыграл на Кубке Первого канала. Но Фёдоров меня успокоил

Нападающий сборной России Сергей Андронов рассказал о подготовке национальной команды к Олимпийским играм 2022 года, а также поделился мнением о приостановке регулярного чемпионата КХЛ.
«Занимаемся в рабочем режиме, всё по плану, готовимся. Сейчас, можно сказать, идёт обучающий период, всех вводят в систему игры. Идёт работа, ознакомительный период. Во время карантина ребята с отрицательными тестами катались, поддерживали форму. Конечно, игровой режим немножко ушёл. Задача на ближайшее время — восстановить его, вернуться в игровой темп. Надо немного потерпеть, восстановиться.
Тяжело сказать, надо ли было останавливать чемпионат КХЛ пораньше. Никто не возьмётся сказать наверняка. Всё стихийно. В ЦСКА, например, за пару дней вылетело 15 человек. Все в одинаковом положении, все пытаются адаптироваться к ситуации.
Переживал, что меня не вызвали на Кубок Первого канала, был озабочен этим моментом, так как это была последняя репетиция перед олимпийскими сборами. Но разговор с Сергеем Фёдоровым меня успокоил, он заверил, что я есть в планах национальной команды», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 20 января 2022
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