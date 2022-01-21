М. Григоренко: лучший партнёр по звену? Назову Слепышева и Карнаухова, чтобы не обижались

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о лучших партнёрах по звену за игровую карьеру.
«Лучший партнёр по тройке в жизни? Капризов теперь выступает за другую команду, поэтому Антон Слепышев и Павел Карнаухов. В ЦСКА в последнее время играл с ними, поэтому их и назову, чтобы не обижались. Надеялся, что появится интерес от «Миннесоты», когда я был свободным агентом. Возможно, мне бы сыграло на руку попасть туда с Кириллом. К сожалению, такой возможности не было. Надеюсь, что ещё сыграем. Мы поддерживаем связь. Из-за разницы во времени тяжело, но иногда созваниваемся.
Хорошо было играть с Гусевым и Шипачёвым на Кубке Первого канала, это очень мастеровитые ребята. В быту с ними очень хорошо общались. С Шипачёвым и Капризовым я раньше играл на Кубке Первого канала, уже была какая-то химия. С Гусевым вместе играли в «Красной Армии» в 17-18 лет. Первый раз так получилось, что сыграли в тройке. Было довольно-таки здорово», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 21 января 2022
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