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М. Григоренко — об остановке сезона в КХЛ: там работают компетентные люди, они всё решат

М. Григоренко — об остановке сезона в КХЛ: там работают компетентные люди, они всё решат
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Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко поделился мнением о составе сборной Финляндии на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Что делать с чемпионатом КХЛ и важно ли для ЦСКА место итоговое перед плей-офф? Скажу за себя, что важно. Все хотят быть как можно выше, находиться на первых местах. Но сейчас превыше всего интересы сборной, поэтому КХЛ решит. Там работают компетентные люди, знают, что и как.

Посоветуются с людьми, которые знают обстановку с ковидом в стране, и всё решат. Понятно, что все хотят смотреть хоккей и играть, но нужно понимать ситуацию в стране и мире. Здоровье стоит на первом месте», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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