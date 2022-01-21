Тренер «Оттавы»: Овечкин вообще не стареет! Каждый раз он забивает нам два или три гола

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ди Джей Смит накануне матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о российском форварде столичного клуба Александре Овечкине.
«Каждый раз, когда мы говорим о нём, он забивает нам два или три гола. И обычно ему нужно буквально полмомента. То, что он делает, — это просто невероятно. Возможно, нам нужно играть ещё лучше и плотнее против них. Но такое ощущение, что Овечкин выглядит лучше с каждой игрой. Он вообще не стареет! Он продолжает бросать, он остается физически мощным и сильным игроком.
»Нам нужно сделать всё возможное, чтобы лишить его любых возможностей. Когда он показывает свою лучшую игру, то до сих пор остаётся одним из самых опасных и лучших игроков лиги", — цитирует Смита официальный сайт НХЛ.
Матч между «Вашингтоном» и «Оттавой» пройдёт в воскресенье, 23 января, начало — в 3:00 мск.
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