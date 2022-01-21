Овечкин догнал ещё одну легенду НХЛ! Великий снайпер скоро побьёт русский рекорд Фёдорова

Ови вошёл в топ-3 русских ассистентов НХЛ, Кузнецов забил и в свои, и в чужие, а «Вашингтон» проиграл «Бостону» из-за глупого удаления.

Одно из самых неприятных и безоговорочных поражений в сезоне «Вашингтон Кэпиталз» потерпел в начале 2022 года от «Бостона» — 3:7 на домашней площадке. В том матче повеселились лидеры «мишек» Пастрняк и Маршан, оформившие по дублю, а ещё игра запомнилась беспомощностью «столичных» вратарей и обороны.

С той игры прошло всего 10 дней, и вот уже команды встретились вновь, на этот раз на территории штата Массачусетс. Трудно сказать, насколько сильны были реваншистские настроения у игроков «Вашингтона», но начало матча «столичным» удалось — уже на 5-й минуте счёт был открыт. Это Евгений Кузнецов нанёс лазерный бросок с острого угла, послав шайбу в ближний угол над плечом Линуса Улльмарка.

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Кузнецов в этом эпизоде подобрал шайбу после того, как Александр Овечкин с противоположного фланга загрузил её вглубь зоны. Таким образом, Ови заработал свой 29-й ассист и 56-е очко в сезоне, укрепившись в роли лидера бомбардирского списка чемпионата. Кроме того, для Овечкина эта передача стала 619-й в карьере, что позволило ему догнать Сергея Зубова по количеству российских пасов и выйти по этому показателю на третье место в истории НХЛ. Овечкин продолжает теснить легенд прошлых лет в различных номинациях, и нет никаких сомнений, что рано или поздно он станет лучшим русским ассистентом НХЛ, превзойдя и Малкина, и Фёдорова.

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Тем временем, фанаты Овечкина наверняка не успели насладиться очередным достижением кумира, как «Бостон» уже сравнял счёт в матче. Прошло лишь 40 секунд, и отличился Пастрняк после шикарной «стеночки» с Холлом.

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Занятно, что, согласно статистике, «Вашингтон» забил в этой игре первым же броском, а «Бостон» — вторым. И малая бросковая активность впоследствии стала одним из маркеров этой встречи. Особенно плохо шли дела у «Вашингтона», который практически не нагружал Улльмарка. За первые два периода у «столичных» было четыре большинства, однако после 40 минут в активе всей команды гостей значилось всего лишь 11 бросков в створ!



«Бостон» доставлял Ванечеку примерно в два раза больше проблем, и в середине матча «мишкам» удалось выйти вперёд: Пастрняк убежал к воротам и выиграл дуэль у соотечественника, вновь оформив дубль в матче с «Вашингтоном». По всем раскладам матча эта шайба должна была отправить «Бостон» на перерыв в хорошем настроении, однако «Вашингтон», почти не бросавший в створ, умудрился отыграться. Помог «столичным» ещё один необычный «выстрел» (на этот раз в исполнении Эллера) и явный «кикс» Улльмарка.

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В третьем периоде «Бостон» по-прежнему владел игровым преимуществом, но шайбы в этот вечер давались «мишкам» с огромным трудом. Вот и третий гол, записанный на Бержерона, зашёл при помощи рикошета от Кузнецова, да и то в правильности взятия ворот пришлось убеждаться с помощью видеоповтора. Он показал, что судьбу эпизода решили чуть ли не миллиметры.

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«Вашингтон» же, практически ничего не создававший в атаке, напротив забивал с какой-то издевательской лёгкостью. После вымученного гола Бержерона прошло всего 36 секунд, как Никлас Бэкстрем простеньким броском застал врасплох Улльмарка.

Но всё-таки «Кэпиталз» сегодня вряд ли наиграли даже на одно очко, и в конце матча фортуна отдала должок «Бостону». Игрок «»Вашингтона» Ник Дауд схватил глупейшее удаление на последних минутах, и за 45 секунд до финальной сирены Макэвой после классной передачи Дебраска бросил впритирку со штангой — Ванечек выручить не сумел.

«Вашингтон» снял вратаря, но был ближе к тому, чтобы пропустить в пустые ворота. 4:3 победа «Бостона». С одной стороны, вымученная, а с другой — совершенно заслуженная.