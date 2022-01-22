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Капризов продлил свою результативную серию до 7 матчей, повторив личный рекорд

Капризов продлил свою результативную серию до 7 матчей, повторив личный рекорд
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» со счётом 5:1 победила «Чикаго Блэкхоукс».

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отдал в этой игре две голевые передачи. 24-летний форвард продлил свою результативную серию до семи матчей, что является повторением его личного рекорда, ранее установленного в этом же сезоне.

В текущем сезоне уроженец Новокузнецка принял участие в 35 матчах «Миннесоты», в которых он набрал 46 (16+30) баллов. В общем в лиге у россиянина 90 проведённых игр, он забил 43 шайбы и отдал 54 голевые передачи.

Кирилл Капризов дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года.

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