В первом периоде матча «Чикаго» и «Миннесоты» произошла двойная драка

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.



На 13-й минуте первого периода на льду произошла двойная драка: в одной части площадки сошлись защитник «Чикаго» Райли Стиллман и нападающий «Миннесоты» Брэндон Дюхайм, в другой — форварды «Блэкхоукс» Маккензи Энтвистл и «Уайлд» Коннор Дьюар. В первом случае победу одержал игрок хозяев, во втором — нападающий гостевой команды.

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«Миннесота» занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Чикаго» — на 14-м месте Запада.