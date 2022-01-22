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Костин — о пятерых русских в «Сент-Луисе»: на выезде собираемся своей русской мафией

Костин — о пятерых русских в «Сент-Луисе»: на выезде собираемся своей русской мафией
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поделился мыслями об игре с русскими «блюзменами».

«Нас здесь пятеро. Когда мы дома, в Сент-Луисе, мы редко общаемся — у всех свои семьи, дела. Мы можем к Володе Тарасенко съездить домой, поужинать или куда-то сходить поужинать все вместе. Но в основном наше общение происходит на выезде. Там мы собираемся своей русской мафией, обязательно идем в какой-нибудь ресторан, кушаем и обсуждаем всё, что можно.

Володя Тарасенко — настоящий лидер. Прежде всего, он замечательный человек, доброй души человек. Он очень сильно не любит проигрывать. Даже в мини-играх на тренировке если он начинает проигрывать, то добрый Володя превращается в злого Володю», — приводит слова Костина «Канал НХЛ».

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