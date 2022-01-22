Игроков могут дисквалифицировать за работу с агентами Мильштейном, Теофаносом и Федотовым

Федерация хоккея России на официальном сайте опубликовала заявление относительно работы с неаккредитованными агентами.

«Федерация хоккея России напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» для осуществления работы на территории Российской Федерации спортивные агенты подлежат аккредитации. Работа с неаккредитованными спортивными агентами влечёт применение санкций вплоть до штрафов и дисквалификации как к хоккеистам, так и работникам хоккейных клубов. Актуальный список аккредитованных агентов размещён на сайте ФХР в разделе «Хоккейные агенты».



Такие лица, как Егор Гришатов, Сергей Федотов, Андрей Мухачёв, Валерий Матвеев, Геннадий Ушаков, Денис Логинов, Вадим Кормилицын, Александр Галайша, Пол Теофанос, Дэн Мильштейн, Марк Гандлер, не имеют аккредитации ФХР на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы, и работать с ними запрещено.



Также в соответствии с п. 35 ст. 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации подлежит лицензированию. Лицензирование осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации. Деятельность лиц, предлагающих трудоустройство спортсменов в хоккейные клубы Российской Федерации без аккредитации ФХР и за пределами территории Российской Федерации без соответствующей лицензии, подпадает под признаки мошенничества в соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы по выявленным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы», – говорится в заявлении.



Отметим, что Теофанос, Мильштейн и Гандлер работают с российскими игроками, выступающими в НХЛ, а Федотов является агентом форварда СКА Матвея Мичкова.