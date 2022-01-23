Наставник «Оттавы» прокомментировал свои слова о том, что Овечкин не будет играть вечно

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал свои слова после поражения в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) о капитане «столичных» Александре Овечкине. Ранее специалист заявил, что российский нападающий не будет играть вечно.

«Уверен ли я, что Овечкин не будет играть вечно? Ну, я седьмой год в лиге и за это время видел парней, которые «сдавали» и в конечном итоге уходили. Но я не вижу разницы между Ови семь лет назад и Ови сейчас. Он всё ещё так же опасен. Он забивает так же быстро, он такой же мощный», — приводит слова Смита журналист Том Гулитти в «Твиттере».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.