Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин потерял единоличное лидерство после перформанса Драйзайтля

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» закончилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль набрал 4 (2+2) очка, доведя свой результативный счёт до 58 (28+30) баллов и догнав российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Чуть ранее форвард «столичных» вырвался на первое место — 58 (29+29) очков — благодаря двум голам в матче с «Оттавой Сенаторз», однако это не помогло ему сохранить единоличное лидерство. Следом с 55 (19+36) баллами располагается капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший 54 (15+39) очка, на четвёртом месте.



На счету Александра стало 1378 (759+619) очков в 1239 матчах.