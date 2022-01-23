Жамнов объяснил отсутствие Рафикова, Марченко и Кадейкина в составе сборной России на ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал кадровые решения, в результате которых был сформирован окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.



«Почему не вызвали защитников Рафикова и Алексея Марченко? Есть тренеры по защитникам, которые просматривали всех кандидатов. Каждый из вызванных заслужил быть в сборной. Учитывая все нюансы, которые перед ними ставил тренерский штаб. Выбор пал на тех игроков, которые в составе. Должны быть и атакующего плана защитники, и оборонительного. Нам нужны защитники с хорошим катанием и мобильные.



Никишин будет помогать спецбригадам? У нас есть намётки по спецбригадам, а дальше посмотрим. Будет он играть или нет – посмотрим. Для меня не секрет, что Никишин прогрессирует. Я его давно знаю по «Спартаку», перспективный парень. Он заслужил место в сборной, для него это первая Олимпиада.



Почему Александр Кадейкин только в запасе? Просматривали всех, следили за всеми. Мы следили и отбирали всех кандидатов, которые будут приносить пользу. Всё складывалось из этих нюансов. Нужно собрать правильный большой пазл. Каждого игрока мы рассматриваем. Что будет происходить дальше – будет зависеть от самих игроков», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.