Чешский «Кладно», за который выступает Яромир Ягр, объявил о переходе Захара Арзамасцева
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Клуб чешской лиги «Рытиржи Кладно», за который выступает Яромир Ягр, на официальном сайте объявил о переходе защитника Захара Арзамасцева.
В текущем сезоне Арзамасцев провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Автомобилист» и набрал одно очко за результативную передачу. Затем он расторг контракт с клубом.
Он выступал за екатеринбургскую команду второй сезон. В чемпионате-2020/2021 Арзамасцев сыграл 40 матчей с учётом регулярки и плей-офф и отдал суммарно девять передач. Последний гол защитник забил ещё в сезоне-2019/2020, выступая за «Салават Юлаев».
«Кладно» занимает 14-е место из 15 в таблице чемпионата Чехии. В зону плей-офф попадут первые 12 команд. Отставание «Кладно» от 12-й строчки составляет 12 очков.
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