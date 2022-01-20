Россиянин из КХЛ перешёл в клуб великого Ягра. Арзамасцев стал не нужен «Автомобилисту»

Зато пригодился в Чехии, где будет играть бок о бок с легендой.

Трансферное окно в КХЛ давно закрылось, да и регулярный чемпионат поставлен на паузу из-за ситуации с коронавирусом. Теперь вообще неизвестно, будет ли доиграна регулярка или после Олимпийских игр команды сразу начнут выявлять сильнейшего в плей-офф. Не удивимся, если так оно и случится, тем более что идея не доигрывать оставшиеся матчи пользуется популярностью.

Тем не менее интересные новости из клубов лиги продолжают поступать. Сегодня «Чемпионату» стало известно, что защитник Захар Арзамасцев и «Автомобилист» расторгли контракт. Сразу отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний игрок обороны провёл 17 матчей в КХЛ и набрал одно очко за результативную передачу.

Он выступал за екатеринбургскую команду второй сезон. В чемпионате-2020/2021 Арзамасцев сыграл 40 матчей с учётом регулярки и плей-офф и отдал суммарно девять передач. Последнюю шайбу защитник забросил ещё в сезоне-2019/2020, выступая за «Салават Юлаев».

Конечно, результаты Захара в Екатеринбурге оставляют желать лучшего. В Уфе хоккеист выглядел гораздо солиднее, на Урале же лишился должного доверия со стороны тренеров. Это сказывалось и на результате, и на мотивации россиянина. Подобные вещи всегда неприятны.

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«Это совместное решение тренерского штаба и игрока. Штаб видит игру без него, а Захару тоже надо каким-то образом себя проявлять. Как я понимаю, он уже нашёл себе новый клуб. У нас есть понимание обоймы, на которую рассчитывает тренерский штаб, и есть понимание, что игроку надо где-то себя проявить, чтобы рассчитывать на дальнейший контракт», – прокомментировал «Чемпионату» принятое решение директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Арзамасцев действительно уже нашёл себе новую команду. При этом россиянин решил отправиться в Европу. Да не куда-нибудь, а в хоккейный клуб «Кладно», принадлежащий великому чешскому нападающему Яромиру Ягру.

Более того, у самого чеха по-прежнему есть порох в пороховницах. В нынешнем сезоне у 49-летнего Ягра, к чьему снайперскому рекорду в НХЛ постепенно подбирается Александр Овечкин, уже 19 (8+11) очков в 31 матче при показателе полезности «+7». Всем бы такую статистику в почти 50 лет, правда? Но на то он Ягр. Легенда и уникум.

При этом Яромир является третьим бомбардиром «Кладно». Первый – ещё один прославленный чех, нападающий Томаш Плеканец. Легенда «Монреаля» в свои 39 лет тоже «зажигает» в национальном чемпионате.

Интересно, что в нынешнем составе «Кладно» до прихода Арзамасцева не было российских хоккеистов, поэтому Захару важно как можно быстрее привыкнуть к новой обстановке и почувствовать себя в команде своим. Играть бок о бок с такими прославленными спортсменами – большая честь. Но не стоит забывать об ответственности и достижении результата. Многие ошибаются, думая, что такие команды, как «Кладно», выступают на полулюбительском уровне, а на результат там никто не смотрит. Это абсолютно не так. Ещё как смотрят!

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Практически все клубы в Европе, к которым я обратился, были заинтересованы в приглашении Захара. Но из «Кладно» поступило самое конкретное предложение, оно очень интересное и понравилось нам с игроком. В итоге никто не стал затягивать процесс, Захар сразу согласился на переезд.

Виза уже готова, все документы оформлены, а иные формальности будут улажены на месте. В ближайшее время Арзамасцев прибудет в расположение «Кладно». Надеемся, что в воскресенье он уже сыграет со «Спартой». Конечно, Яромир Ягр помогал с переходом и повлиял на него. Для самого Захара это новый вызов, ведь не каждому удаётся поиграть в одной команде с мировой хоккейной легендой и профессионалом до мозга костей. Кроме того, в «Кладно» играет ещё один прославленный чех – Томаш Плеканец. По стилю игры он очень похож на Павола Демитру», – прокомментировал сделку агент Алексей Дементьев, представляющий интересы Захара.

Посмотрим, как россиянин проявит себя в новой команде, но следить за чешским чемпионатом теперь точно станет интереснее.