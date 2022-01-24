«To be continued...» Не попавший на ОИ-2022 Бурдасов опубликовал новое фото в «инстаграме»

Нападающий санкт-петербургского СКА Антон Бурдасов, не попавший в окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), опубликовал новое фото в «инстаграме».



«To be continued… (Продолжение следует. — прим. „Чемпионата“) » — подписал хоккеист совместное фото с другим форвардом СКА — Андреем Кузьменко.

Фото доступно в истории в инстаграм-аккаунте Бурдасова.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Бурдасова 41 проведённая встреча, в которых он набрал 42 (23+19) очка при показателе полезности «+9».



Отметим, что шесть хоккеистов попали в список запасных, которые отправятся в Пекин и смогут заменить игрока из основного составе в случае травмы или коронавируса. Кузьменко вошёл в число запасных, Бурдасов — нет.