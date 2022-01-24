Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Однорукий бандит приветствует вас!» Защитник «Сибири» Гончаров перенёс операцию на плече

«Однорукий бандит приветствует вас!» Защитник «Сибири» Гончаров перенёс операцию на плече
Комментарии

Защитник «Сибири» Максим Гончаров, получивший травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5 января, 1:2 бул.), перенёс операцию на плече в Германии.

32-летний хоккеист проводил дебютный матч за «Сибирь» и пробыл на льду две минуты и восемь секунд.

«Однорукий бандит приветствует вас!», — написал Гончаров в комментарии к опубликованному фото в «инстаграме».

В текущем сезоне Максим провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. 10 из этих матчей он сыграл за омский «Авангард».

Всего в активе хоккеиста 427 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 91 очко: забросил 30 шайб и отдал 61 результативную передачу. Также он провёл 73 матча в розыгрыше Кубка Гагарина, заработав 7 (4+3) баллов.

«Сибирь» после 50 матчей набрала 57 очков и сейчас занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022