«Однорукий бандит приветствует вас!» Защитник «Сибири» Гончаров перенёс операцию на плече

Защитник «Сибири» Максим Гончаров, получивший травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5 января, 1:2 бул.), перенёс операцию на плече в Германии.



32-летний хоккеист проводил дебютный матч за «Сибирь» и пробыл на льду две минуты и восемь секунд.

«Однорукий бандит приветствует вас!», — написал Гончаров в комментарии к опубликованному фото в «инстаграме».

В текущем сезоне Максим провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. 10 из этих матчей он сыграл за омский «Авангард».



Всего в активе хоккеиста 427 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 91 очко: забросил 30 шайб и отдал 61 результативную передачу. Также он провёл 73 матча в розыгрыше Кубка Гагарина, заработав 7 (4+3) баллов.



«Сибирь» после 50 матчей набрала 57 очков и сейчас занимает шестое место в таблице Восточной конференции.