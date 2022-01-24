Крайдер, Хуссо и Майер названы тремя лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой был назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 7 (5+2) баллов во встречах с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3), «Каролиной Харрикейнз» (3:6) и «Аризоной Койотс» (7:3).
Второе место занял голкипер «Сент-Луис Блюз» Вилле Хуссо. Он одержал победы в трёх матчах с «Нэшвилл Предаторз» (5:3), «Сиэтл Кракен» (5:0) и «Ванкувер Кэнакс» (3:1), отражая в среднем 96% бросков и пропуская 1,34 шайбу за игру.
Третья звезда — нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, на счету которого шесть заброшенных шайб во встречах с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2), «Сиэтл Кракен» (2:3) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7). В игре с клубом из Лос-Анджелеса швейцарей оформил пента-трик.
- 24 января 2022
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