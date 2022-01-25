Кейт Яндл повторил рекорд НХЛ, который держался на протяжении 35 лет

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Даллас Старз».
Этот матч стал 964-м кряду для защитника «Филадельфии» Кейта Яндла.
Начиная с 27 марта 2009 года американский защитник не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата НХЛ. Опытный защитник повторил рекорд НХЛ, который держался на протяжении 35 лет. Теперь у Яндла одинаковое количество сыгранных матчей с Дугом Джарвисом, на счету которого 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.
Примечательно, что третье место занимает ещё один действующий игрок лиги — нападающий «Аризоны» Фил Кессел, который минувшей ночью сыграл 940-й матч кряду. В топ-5 также входят Гарри Ангер (914) и Патрик Марло (910).
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