«Калгари» разгромил «Сент-Луис», у Ткачука 5 голевых пасов, у Задорова 2 очка

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:1.



В составе победителей забивали российский нападающий Никита Задоров, Кристофер Танев, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Блейк Коулман, Адам Ружичка и Джонни Годро.



Первый же гол в матче за Тайлером Бозаком. Примечательно, что ему ассистировал российский форвард Клим Костин. Также результативный пас на счету Оскара Сундквиста.



Мэттью Ткачук отдал 5 голевых передач.



Российские нападающие гостей провалили матч, у Павла Бучневича коэффициент полезности «-1», у Владимира Тарасенко – «-2», у Ивана Барбашёва – «-3». Задоров же отметился ещё и голевой передачей.