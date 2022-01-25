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«Калгари» разгромил «Сент-Луис», у Ткачука 5 голевых пасов, у Задорова 2 очка

«Калгари» разгромил «Сент-Луис», у Ткачука 5 голевых пасов, у Задорова 2 очка
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:1.

В составе победителей забивали российский нападающий Никита Задоров, Кристофер Танев, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Блейк Коулман, Адам Ружичка и Джонни Годро.

Первый же гол в матче за Тайлером Бозаком. Примечательно, что ему ассистировал российский форвард Клим Костин. Также результативный пас на счету Оскара Сундквиста.

Мэттью Ткачук отдал 5 голевых передач.

Российские нападающие гостей провалили матч, у Павла Бучневича коэффициент полезности «-1», у Владимира Тарасенко – «-2», у Ивана Барбашёва – «-3». Задоров же отметился ещё и голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бозак (Сундквист, Костин) – 05:10' (5x5)   1:1 Задоров (Ткачук, Гудбрансон) – 06:01' (5x5)   2:1 Танев (Годро) – 12:46' (5x5)   3:1 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 15:46' (5x4)   4:1 Монахан (Ткачук, Андерссон) – 23:24' (5x4)   5:1 Коулман (Баклунд, Льюис) – 34:11' (5x5)   6:1 Ружичка (Ткачук, Годро) – 36:09' (5x5)   7:1 Годро (Ткачук, Задоров) – 39:36' (5x5)
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