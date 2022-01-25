The Athletic — об обмене: Бучневич показывает, насколько его недооценивали в Нью-Йорке

The Athletic подвёл итоги половины сезона в НХЛ. Издание прокомментировало промежуточные итоги обмена между «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого в состав «блюзменов» перешёл российский нападающий Павел Бучневич.
«Обмен в межсезонье, в результате которого Бучневич перешёл в стан «блюзменов» (а Сэмми Бле — в «Рейнджерс»), всегда выглядел немного однобоко. Может быть, даже больше, чем немного, учитывая потенциал Бучневича. Однако первые результаты оказались ещё более односторонними, чем ожидалось. Бле травмирован, а Бучневич (15 голов, 21 передача) показывает, насколько невостребованным и недооценённым он был в Нью-Йорке. Он также оказал положительное влияние на оборону — если вы фанат «Сент-Луиса» и хотите причинить ещё немного боли «рейнджерам». Но, может быть, выбор во втором раунде превратится во что-то хорошее. Никогда не знаешь наверняка», — говорится в сообщении.
- 25 января 2022
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