Яндл — о рекорде в НХЛ по количеству матчей подряд: очень благодарен судьбе за это

Защитник «Филадельфии Флайерз» Кейт Яндл поделился впечатлениями о рекорде после 965-го подряд матча в НХЛ.
«Это одна из тех вещей, значение которой не сразу осознаёшь. Конечно, я очень благодарен судьбе за это. Я благодарен за каждую игру, которую провожу здесь. Это лучшая лига мира.
Здесь собрались лучшие ребята, они всегда подстрахуют, тут болельщики, которые всегда нас поддерживают. Я часть НХЛ, семьи НХЛ в течение последних 16 лет. Это больше, чем просто мечта.
Особенный день. Один из тех, когда не знаешь, кто придёт, сколько людей соберётся. Я не занимался этим. И мне никто не говорил, кто придёт на игру. Знал, что жена, дети, родители будут здесь. А затем почувствовал, как меня поддерживают, люди пришли, чтобы поддержать меня. Я это очень ценю», – цитирует Яндла официальный сайт НХЛ на русском языке.
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