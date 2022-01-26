Кейт Яндл установил новый рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей

На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Филадельфию Флайерз». На данный момент счёт равный – 2:2.

Для защитника «Филадельфии» Кейта Яндла этот матч стал 965-м кряду. С 27 марта 2009 года американский защитник не пропустил ни одной встречи регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, Яндл установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству сыгранных подряд матчей. Защитник обогнал предыдущего рекордсмена – Дуга Джарвиса, на счету которого 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.

На третьем месте в списке рекордсменов находится ещё один действующий игрок НХЛ – нападающий «Аризоны Койотис» Фил Кессел, который в данный момент проводит 941-й матч кряду.