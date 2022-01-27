Расторгнувший контракт с «Сочи» Бакош перешёл в «Тршинец»

Нападающий Мартин Бакош, который расторг контракт с «Сочи», подписал соглашение с чешским клубом «Тршинец», сообщает официальный сайт чешской команды.

В текущем сезоне Бакош провёл за «Сочи» 36 матчей в КХЛ и набрал в них 16 очков: забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Этот сезон стал для игрока первым за сочинцев после возвращения. Ранее в КХЛ он выступал за «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» и московский «Спартак».

После 48 матчей «Сочи» с 41 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф. На данный момент восьмое место, дающее право на участие в плей-офф, занимает минское «Динамо», набравшее 54 балла в 47 встречах. На пять очков при таком же количестве матчей от динамовцев отстаёт нижегородское «Торпедо».