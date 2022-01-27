The Athletic: Малкин готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Питтсбурге»

Издание The Athletic сообщает, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин готов пойти на снижение зарплаты по новому контракту с клубом.
Отмечается, что генеральный менеджер «пингвинов» Рон Хекстолл и представители хоккеиста провели переговоры по поводу заключения нового соглашения. Действующий контракт Малкина с кэпхитом $ 9,5 млн рассчитан до конца текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Россиянин готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард провёл 948 матчей, в которых забил 427 голов и сделал 686 голевых пасов.
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