ФХР рассказала, почему пять хоккеисток сборной России не вылетели с командой в Пекин

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила информацию о причине невылета в Пекин (Китай) на Олимпийские игры нескольких игроков женской национальной сборной.



«Хоккеистки женской национальной сборной Дарья Гредзен, Анна Шибанова, Илона Маркова, Полина Лучникова и Валерия Меркушева не вылетели в Пекин по причинам, не связанным со сдачей положительных тестов. Указанные игроки в данный момент тренируются в Новогорске. Они прибудут в Китай и присоединятся к команде в ближайшее время», — заявила пресс-служба ФХР.



Сборная России на групповом этапе Олимпиады сыграет с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии. В первом матче россиянки встретятся со швейцарской сборной (4 февраля, начало — в 12:10 мск).