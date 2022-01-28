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«Каролина» обыграла «Оттаву» благодаря решающему буллиту Свечникова

«Каролина» обыграла «Оттаву» благодаря решающему буллиту Свечникова
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли гости благодаря голу Дерека Степана на 23-й минуте, но уже через 2 минуты Ник Пол сравнял счёт. На 46-й минуте хозяева вышли вперёд – забил Алекс Форметон. На 57-й минуте Нино Нидеррайтер перевёл матч в овертайм. Дело дошло до серии послематчевых буллитов, где российский нападающий Андрей Свечников решил исход матча в пользу своей команды.

Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, а у его одноклубника Егора Соколова коэффициент полезности – «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан (Шей, Котканиеми) – 22:31' (5x5)   1:1 Пол – 24:31' (5x5)   2:1 Форментон (Мете, Годетт) – 45:51' (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Славин, Трочек) – 56:38' (5x5)   2:3 Свечников – 65:00' (ПБ)
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