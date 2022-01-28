«Каролина» обыграла «Оттаву» благодаря решающему буллиту Свечникова

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



Счёт в матче открыли гости благодаря голу Дерека Степана на 23-й минуте, но уже через 2 минуты Ник Пол сравнял счёт. На 46-й минуте хозяева вышли вперёд – забил Алекс Форметон. На 57-й минуте Нино Нидеррайтер перевёл матч в овертайм. Дело дошло до серии послематчевых буллитов, где российский нападающий Андрей Свечников решил исход матча в пользу своей команды.



Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, а у его одноклубника Егора Соколова коэффициент полезности – «-2».