«Каролина» обыграла «Оттаву» благодаря решающему буллиту Свечникова

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Счёт в матче открыли гости благодаря голу Дерека Степана на 23-й минуте, но уже через 2 минуты Ник Пол сравнял счёт. На 46-й минуте хозяева вышли вперёд – забил Алекс Форметон. На 57-й минуте Нино Нидеррайтер перевёл матч в овертайм. Дело дошло до серии послематчевых буллитов, где российский нападающий Андрей Свечников решил исход матча в пользу своей команды.
Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, а у его одноклубника Егора Соколова коэффициент полезности – «-2».
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