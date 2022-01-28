Хет-трик Миллера помог «Ванкуверу» разгромить «Виннипег»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.
Счёт в матче открыл нападающий гостей Джей Ти Миллер на 14-й минуте. Через две минуты Эндрю Копп сравнял. Но после гостей было не остановить. На 26-й минуте Миллер оформил дубль, на 33-й – хет-трик. После на 42-й забил Брок Бёзер, а на 55-й – Элиас Петтерссон.
Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал, а у его соотечественника Василия Подколзина коэффициент полезности – «+1».
«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд. «Виннипег», в свою очередь, уступил шестой раз кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 13:23' (5x4) 1:1 Копп (Уилер, Дюбуа) – 15:32' (5x5) 1:2 Миллер (Бёзер, Шенн) – 25:25' (5x5) 1:3 Миллер (Экман-Ларссон, Шенн) – 32:55' (5x5) 1:4 Бёзер (Хьюз) – 41:08' (5x4) 1:5 Петтерссон (Майерс, Хант) – 54:00' (5x5)
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