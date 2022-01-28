Хет-трик Миллера помог «Ванкуверу» разгромить «Виннипег»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.



Счёт в матче открыл нападающий гостей Джей Ти Миллер на 14-й минуте. Через две минуты Эндрю Копп сравнял. Но после гостей было не остановить. На 26-й минуте Миллер оформил дубль, на 33-й – хет-трик. После на 42-й забил Брок Бёзер, а на 55-й – Элиас Петтерссон.



Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал, а у его соотечественника Василия Подколзина коэффициент полезности – «+1».

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений подряд. «Виннипег», в свою очередь, уступил шестой раз кряду.