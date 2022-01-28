Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Швеции по хоккею не повезёт запасных игроков в Пекин на ОИ-2022

Сборная Швеции по хоккею не повезёт запасных игроков в Пекин на ОИ-2022
Комментарии

Сборная Швеции по хоккею не возьмёт запасных игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), сообщает HockeyNews.se.

«На данный момент мы решили позволить нашим запасным игрокам продолжить тренироваться и проводить тестирование на коронавирус дома, поскольку мы считаем, что это наилучший вариант для поддержания формы. У нас есть возможность отправить игроков в Пекин до и во время турнира, поэтому в настоящее время мы решили не пользоваться возможностью иметь резерв в Китае. Мы не будем сообщать, какие игроки являются запасными», — сообщил менеджер сборной Швеции Олоф Эстблом.

Напомним, все команды-участницы имеют возможность заявить шесть запасных игроков, помимо 25 хоккеистов основного состава. Резервисты могут присоединиться к сборной в любой момент, заменив травмированного или заболевшего партнёра.

Вы кого набрали? Сборная Швеции сильно поразила выбором состава на Олимпийские игры Вы кого набрали? Сборная Швеции сильно поразила выбором состава на Олимпийские игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022