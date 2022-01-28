Сборная Швеции по хоккею не повезёт запасных игроков в Пекин на ОИ-2022

Сборная Швеции по хоккею не возьмёт запасных игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), сообщает HockeyNews.se.
«На данный момент мы решили позволить нашим запасным игрокам продолжить тренироваться и проводить тестирование на коронавирус дома, поскольку мы считаем, что это наилучший вариант для поддержания формы. У нас есть возможность отправить игроков в Пекин до и во время турнира, поэтому в настоящее время мы решили не пользоваться возможностью иметь резерв в Китае. Мы не будем сообщать, какие игроки являются запасными», — сообщил менеджер сборной Швеции Олоф Эстблом.
Напомним, все команды-участницы имеют возможность заявить шесть запасных игроков, помимо 25 хоккеистов основного состава. Резервисты могут присоединиться к сборной в любой момент, заменив травмированного или заболевшего партнёра.
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