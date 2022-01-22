Вы кого набрали? Сборная Швеции сильно поразила выбором состава на Олимпийские игры

Национальные хоккейные федерации продолжают по очереди объявлять свои составы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Накануне свой выбор сделали в Шведском хоккейном союзе – и олимпийская заявка команды Юхана Гарпенлёва откровенно удивила всех, кто следит за шведским хоккеем. Вне состава остались такие игроки, как ведущий центрфорвард московского «Динамо» Оскар Линдберг (25 очков в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ), третий бомбардир «Барыса» Якуб Лилья (27 баллов в 47 встречах), лучший защитник-бомбардир «Спартака» Тим Хед (26 очков в 45 матчах), его одноклубник нападающий Эмиль Петтерссон (24 балла в 42 матчах).

И этот список можно перечислять до бесконечности – мимо олимпийского турнира также пролетели атакующий защитник «Йокерита» Филип Хольм, один из лучших оборонительных защитников лиги Клас Дальбек из ЦСКА, атакующий защитник «Торпедо» Теодор Леннстрём, проводящий лучший сезон в карьере защитник Робин Пресс из «Северстали». И даже на этом список шведских потерь не ограничивается – претендовать на Олимпиаду могли и Пер Линдхольм из «Ак Барса», и Андре Петерссон из «Динамо», но в результате шведы сформировали свою сборную совершенно иным образом, сделав ставку на игроков, выступающих в Европе, а не в КХЛ.

Известно, что из-за тяжёлой травмы не попал в Пекин форвард московского «Динамо» Антон Ведин, выбывший из строя на несколько месяцев. Но что произошло с остальными лидерами клубов КХЛ? Возможно, что шведы столкнулись с волной отказов (ведь в памяти ещё свежи слова защитника Магнуса Нюгрена, откровенно признавшегося, что он не намерен участвовать в этом олимпийском турнире). Но на данный момент известно, что официально компанию ему составили только завершивший карьеру в национальной команде Линус Умарк и молодой защитник Симон Эдвинссон. Вопросом в стиле «вы кого набрали» задавались многие журналисты. И невызов остальных игроков тренерский штаб сборной Швеции объяснил исключительно спортивными причинами. Так, кто же сыграет за Швецию в столице Китая?

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В число 25 счастливчиков вошло 10 игроков шведского чемпионата, 8 представителей КХЛ и ещё 7 игроков, выступающих в Швейцарии. Ключевую ставку тренерский штаб «Тре крунур» собирается делать на игру своих голкиперов. Их первым номером должен стать лучший голкипер КХЛ по проценту отражённых бросков Ларс Юханссон, в этом сезоне безальтернативно являющийся основным голкипером СКА. Если 34-летний вратарь столкнётся с проблемами со здоровьем (а все мы видим, что происходит в мире с положительным ПЦР-тестами на ковид), то подстраховать Юханссона смогут Магнус Хелльберг и Адам Рейдеборн. Собственно, Гарпенлёв и не скрывает огромных надежд на действия вратарской бригады.

«Мы чувствуем себя в полной безопасности с нашей вратарской бригадой. Все трое могут выигрывать матчи в одиночку. Это важно на таком турнире, как Олимпиада», – сказал Гарпенлёв на пресс-конференции. Я не думаю, что будет большим преувеличением сказать, что шведы везут в Пекин лучшую бригаду вратарей среди всех участников Олимпийских игр.

А вот за выбор полевых игроков Гарпенлёву пришлось очень долго объясняться перед шведскими журналистами, чтобы постараться донести до них свои мотивы формирования состава. В линии обороны 53-летний специалист постарался собрать микс из защитников, заточенных на действия впереди, и профильных специалистов по игре в обороне. Места в двух бригадах большинства разыграют Лукас Бенгтссон, Линус Хультстрём, Эрик Густафссон и обладающий убойным по силе броском Хенрик Тёммернес, который, скорее всего, снова будет выбран капитаном сборной.

«В защите у нас микс из атакующих и оборонительных хоккеистов. Четыре леворуких хоккеиста и четыре праворуких. У нас хорошая линия обороны, способная играть на маленькой площадке», – уверяет Гарпенлёв.

Но в какой парадигме, не сумевший найти работу в КХЛ после неудачного сезона в «Спартаке» Эмиль Юсе может считаться сильнее не попавшего в состав Тима Хееда? Как могло не найтись место в заявке Класу Дальбеку, зато попадает в сборную Джонатан Пудас, от услуг которого ранее отказались в «Йокерите»? Почему мимо олимпийской заявки пролетает третий защитник-бомбардир КХЛ Филип Хольм? Смутили «-1» в графе показателя полезности, но у Линуса Хультстрёма из «Магнитки» этот коэффициент ещё хуже.

Однако больше всего шведскую прессу поразил выбор нападающих. Тренерский штаб национальной команды принял решение отказаться от услуг всех топовых снайперов КХЛ, сделав акцент на набор большого количества центральных нападающих, многие из которых заодно могут сыграть и на фланге атак. Таковых в национальной команде оказалось сразу восемь человек. Одним из которых стал выступающий ныне в Швейцарии Антон Ландер, прошлым летом не сумевший найти работу в КХЛ после провального выступления в «Локомотиве» в плей-офф.

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«В нападении мы собрали игроков, которые могут действовать во всех ситуациях. Также выбрано восемь центров, некоторые из которых могут сыграть на фланге. К тому же у нас есть возможность добавить игроков из резерва в случае необходимости.

Отказ от Стрёмвалля? Разумеется, что это отличный игрок, но мы очень довольны теми хоккеистами, которых мы выбрали. Мы планируем играть в командный хоккей, в котором каждый игрок должен угрожать чужим воротам – и это то, вокруг чего будет строиться сборная.

Не взяли Линдхольма? Он тоже отличный игрок. Но я повторюсь, что мы довольны составом, который мы взяли, и едем на Олимпиаду с большой уверенностью в наших силах. Линдберг? К нему относятся те же слова, что и к Линдхольму. Мы довольны выбранным составом», — заверяет Гарпенлёв.

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Что же пытался донести до шведских журналистов Гарпенлёв, для которого при любом исходе Олимпиады и последующего чемпионата мира, нынешний сезон станет последним на занимаемой должности? На протяжении многих лет шведы считались мягкой командой, которая склонно разваливаться при первых же трудностях. Все мы привыкли видеть красивые закаты шведов, долгие распасовки, но стоит против них сыграть в силовой хоккей – и они уже не знали, что нужно делать. Сейчас «Тре крунур» набрали состав, заточенный играть в исключительно оборонительный хоккей.

Вызванный в сборную нападающий Брудин, набирающий меньше 0,5 очка за матч в чемпионате Швейцарии, честно признался, что при другой концепции формирования состава, у него не было бы никаких шансов пробиться в национальную команду. И пока что складывается полное ощущение, что в Пекине шведы хотят изобразить из себя некое подобие сборной Финляндии, вот только олимпийский состав сборной Суоми смотрится в разы сильнее

В финской команде хватает мастеров, способных решить судьбу эпизода, тогда как шведы намерены предстать сугубо оборонительной командой с огромной надеждой на успешную игру вратарей. Но это ставка слишком рискованна, и в том случае, если она не сработает, шведы рискуют повторить собственный провал на предыдущей Олимпиаде, где они сенсационно проиграли на стадии четвертьфинала сборной Германии (3:4), пропустив решающий гол в овертайме.

При этом, говоря о каких-либо прогнозах на выступление любой сборной в Пекине, в настоящее время нельзя забывать о коронавирусном факторе. Неслучайно, каждой сборной дана возможность сформировать состав запасных, на случай непредвиденных потерь в составе. Сегодня прошла информация, что тот же Стрёмвалль может оказаться на Олимпиаде именно в таком качестве. А пока же проектировочный состав команды Гарпенлёва выглядит примерно следующим образом. И он, прямо скажем, не внушает.

Проектировочный состав сборной Швеции на Олимпиаде:



Юханссон (Хелльберг) – Рейдеборн третий;

Бенгтссон – Пудас,

Хультстрём – Фантенберг,

Фолин – Тёммернес,

Густафссон (Юсе – запасной);



Нордстрём – Ландер – Валльмарк,

Рюдаль – де ла Роуз – Клингберг,

Эверберг – Крюгер – Фриберг,

Юханссон – Олофссон – Хольмберг,



Брудин, Броме – запасные.