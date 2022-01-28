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Кожевников: Олимпиада — главный турнир. Хоккей в чемпионате будет неинтересен для зрителей

Кожевников: Олимпиада — главный турнир. Хоккей в чемпионате будет неинтересен для зрителей
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги не проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Наверное, это правильное решение. Решение же принималось коллегиально, значит, так нужно. Внимание будет приковано к Олимпиаде — это главный турнир четырёхлетия. Наверное, хоккей в чемпионате будет неинтересен для зрителей», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, КХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ будет известно после 10 февраля.

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