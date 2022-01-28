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Фанат «Оттавы» набил на животе тату с лицом Джоша Норриса в обмен на подписанный свитер

Фанат «Оттавы» набил на животе тату с лицом Джоша Норриса в обмен на подписанный свитер
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Хоккейный болельщик сделал тату с изображением нападающего «Оттавы Сенаторз» Джоша Норриса на животе, чтобы получить в подарок свитер с автографом, сообщает ESPN.

Отмечается, что Мэйсон Коне (имя болельщика. — прим. «Чемпионата») потратил на татуировку около $ 1 тыс.

«Если я сделаю тату твоего лица на животе, ты пришлёшь мне джерси с автографом?» — написал Коне в «Инстаграме» Норрису. Хоккеист согласился, но попросил доказательства в виде фотографии.

Спустя несколько месяцев Норрис подарил болельщику джерси «Оттавы» с именем и номером, а также подписью: «Спасибо за поддержку. Всего наилучшего!»

В текущем регулярном чемпионате Норрис принял участие в 36 матчах, забросив 18 шайб и отдав восемь голевых передач при показателе полезности «-2».

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