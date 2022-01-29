Экс-вратарь «Трактора» зафиксировал третью по длине сухую серию в истории «Колорадо»

Сухая серия чешского голкипера «Колорадо Эвеланш» Павела Францоуза завершилась в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:4).

Серия Францоуза продлилась 169 минут 29 секунд. Как отмечает журналист Брендан Макниколз на своей странице в «Твиттере», это третий результат в истории всей франшизы «Эвеланш». Дольше оставаться «сухим» получилось лишь у Патрика Руа. В ноябре 2001 года голкипер не пропускал на протяжении 192 минут 39 секунд, а в январе 2003 года его сухая серия составила 192 минуты 37 секунд.

Напомним, с 2015 по 2018 год Францоуз выступал в КХЛ за челябинский «Трактор».

В ночь с 28 на 29 января в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:4.