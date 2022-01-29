И. Морозов: после этого сезона собираюсь в НХЛ. В «Вегасе» знают, какой я игрок

Нападающий ХК «Сочи» Иван Морозов прокомментировал возможность продолжить карьеру в НХЛ.
«Какие планы после этого сезона? Думаю, уже давно всё было понятно. Собираюсь в НХЛ, хочу попробовать себя там, пока молодой и есть такая возможность. Что получится, то получится.
Мы с «Вегасом» на связи с того момента, как они меня выбрали. Примерно раз в неделю пишут, интересуются, как у меня дела. Пока непонятно, какая будет роль, никто тебе не может ничего гарантировать в НХЛ. Нет такого, чтобы приехал, и тебя сразу поставили в первое звено. В клубе знают, какой я игрок и зачем меня выбрали. Буду делать всё возможное, чтобы попасть в основной состав.
Пару раз переписывался с Дорофеевым. Пару бытовых вопросов ему задал. Говорит, что ему всё нравится. А с Миромановым пока не общался», — сказал Морозов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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