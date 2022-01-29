Кросби отдал две передачи в матче с «Детройтом» и повторил достижение Стива Айзермана

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отдал две результативные передачи. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», 35-летний канадец вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству матчей с 2+ ассистами (учитывались и регулярные чемпионаты, и плей-офф). На его счету 241 такая встреча, он обошёл Дэни Савара и сравнялся со Стивом Айзерманом.

Кроме того, 34-летний Кросби сравнялся с Марселем Дионном по этому показателю для игроков, не достигших 35 лет. Выше Кросби находятся Рон Фрэнсис (248), Марио Лемье (258), Марк Мессье (262), Пол Коффи (293) и лидер по этому показателю — легендарный канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 595 таких матчей.