Житник ответил на вопрос о фаворитах Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион Алексей Житник ответил на вопрос о фаворитах хоккейного турнира на предстоящей Олимпиаде-2022.

«Очень жаль, что не будет там представителей НХЛ. Это был бы совсем другой хоккей. Но сути дела это не меняет. Игра на Олимпиаде не может быть низкосортной. Просто победителя предсказать почти невозможно. Уверен, шансы на золото имеют семь-восемь сборных. Может, по людям убедительнее выглядят Финляндия или Россия. Но это очень условно, поскольку большую роль будет играть текущая готовность команд к такому скоротечному турниру. Финны этим составом играли в финалах двух последних чемпионатов мира, но у них одна из самых взрослых команд Олимпиады, средний возраст, если не ошибаюсь, 36 лет. Посмотрим, как они справятся с нагрузками. Во всяком случае на золото будут претендовать обе скандинавские команды – Финляндия и Швеция. Даже несмотря на то что состав у шведов выглядит не таким звёздным, как у их соперников. Я не удивлюсь, если чемпионами станут Швейцария или Германия, сборные, у которых сильные внутренние первенства», – цитирует Житника Sport.ua.