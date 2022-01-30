Дебур: когда играете против Василевского, не стоит думать, что можно забить прямым броском
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
«Я думаю, когда вы играете против такого голкипера, как Василевский, не стоит рассчитывать, что можно пробить его прямым броском», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.
Российский вратарь Андрей Василевский сделал 25 сейвов.
На данный момент «Тампа» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Вегас» идёт на пятой строчке на Западе.
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