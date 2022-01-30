Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин предложил ввести в хоккее электронную систему определения офсайдов

Разин предложил ввести в хоккее электронную систему определения офсайдов
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» высказался на тему линейных судей в спорте.

«Смотрю сейчас теннис: Медведев против Надаля. И не вижу линейных судей.

1. Никто не спорит, был аут или нет.
2. Игра проходит быстрее.
3. Никто не тратит нервы на несправедливые решения.

А вспомните футбол… кто определяет офсайд? Не человек, а техника!

Почему в хоккее, где игра проходит ещё быстрее, положение «вне игры» определяют люди? Если линейным в наушник будут говорить, что «вне игры» было и они спустя несколько секунд будут свистеть, справедливость восторжествует! Не надо будет брать запрос и терять игровой темп.

А ведь линейные судьи ошибаются не только тогда, когда забивается гол…

1. Если не прозвучал свисток, а обороняться надо в меньшинстве.
2. Если идёт второй период и вместо вбрасывания в средней зоне твоя команда вынуждена обороняться, а соперник производит «наложение смен»!» – написал Разин в «сториз» в «Инстаграме».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022