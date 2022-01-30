Разин предложил ввести в хоккее электронную систему определения офсайдов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» высказался на тему линейных судей в спорте.
«Смотрю сейчас теннис: Медведев против Надаля. И не вижу линейных судей.
1. Никто не спорит, был аут или нет.
2. Игра проходит быстрее.
3. Никто не тратит нервы на несправедливые решения.
А вспомните футбол… кто определяет офсайд? Не человек, а техника!
Почему в хоккее, где игра проходит ещё быстрее, положение «вне игры» определяют люди? Если линейным в наушник будут говорить, что «вне игры» было и они спустя несколько секунд будут свистеть, справедливость восторжествует! Не надо будет брать запрос и терять игровой темп.
А ведь линейные судьи ошибаются не только тогда, когда забивается гол…
1. Если не прозвучал свисток, а обороняться надо в меньшинстве.
2. Если идёт второй период и вместо вбрасывания в средней зоне твоя команда вынуждена обороняться, а соперник производит «наложение смен»!» – написал Разин в «сториз» в «Инстаграме».
- 30 января 2022
-
14:18
-
13:48
-
13:12
-
11:51
-
11:22
-
10:42
-
09:51
-
09:44
-
09:16
-
08:35
-
06:55
-
05:57
-
05:55
-
05:52
-
05:39
-
05:22
-
04:45
-
04:32
-
03:55
-
03:11
-
01:38
-
00:41
- 29 января 2022
-
23:55
-
23:47
-
23:31
-
22:10
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:23
-
20:40
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:08