Разин предложил ввести в хоккее электронную систему определения офсайдов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» высказался на тему линейных судей в спорте.



«Смотрю сейчас теннис: Медведев против Надаля. И не вижу линейных судей.



1. Никто не спорит, был аут или нет.

2. Игра проходит быстрее.

3. Никто не тратит нервы на несправедливые решения.



А вспомните футбол… кто определяет офсайд? Не человек, а техника!



Почему в хоккее, где игра проходит ещё быстрее, положение «вне игры» определяют люди? Если линейным в наушник будут говорить, что «вне игры» было и они спустя несколько секунд будут свистеть, справедливость восторжествует! Не надо будет брать запрос и терять игровой темп.



А ведь линейные судьи ошибаются не только тогда, когда забивается гол…



1. Если не прозвучал свисток, а обороняться надо в меньшинстве.

2. Если идёт второй период и вместо вбрасывания в средней зоне твоя команда вынуждена обороняться, а соперник производит «наложение смен»!» – написал Разин в «сториз» в «Инстаграме».