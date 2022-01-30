Защитник «Нэшвилла» Йози заменит травмированного Маккиннона на Матче звёзд НХЛ — 2022

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози примет участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги 2022 года.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Давид Паньотта, швейцарец заменит нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который пропустит звёздный уик-энд из-за травмы.
Напомним, Маккиннон получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Нападающий «Колорадо» не смог продолжить встречу после опасного силового приёма форварда «мишек» Тейлора Холла. Отмечается, что форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
В текущем регулярном сезоне Йози принял участие в 43 матчах, набрав 43 (13+30) очка при общей полезности «+7».
Напомним, Матч звёзд Национальной хоккейной лиги 2022 года пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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