Панарин повторил достижение Дацюка по набранным очкам за первые 7 сезонов в НХЛ
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«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 3:2. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин стал автором результативной передачи, проведя на льду 19 минут и 58 секунд, нанеся один бросок, совершив одну потерю и один перехват.
30-летний форвард набрал 522 очка за свои первые семь сезонов в НХЛ, сравнявшись по данному показателю с Павлом Дацюком. Первое место среди россиян занимает Александр Овечкин (679 баллов), второй — Сергей Фёдоров (592), третья строчка у Евгения Малкина (560).
На счету Панарина 177 заброшенных шайб и 345 голевых передач при показателе полезности «+114».
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