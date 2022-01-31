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Гол Чинахова помог «Коламбусу» победить «Монреаль»

Гол Чинахова помог «Коламбусу» победить «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыли хозяева – забил Ник Судзуки. Через 2 минуты гости сравняли благодаря заброшенной шайбе Патрик Лайне, которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. На 9-й минуте гостей вывел вперёд Джек Рослович, а через 2 минуты ещё забил и Эрик Робинсон. На 14-й минуте увеличил преимущество гостей российский нападающий Егор Чинахов. На 40-й же минуте Тайлер Тоффоли отыграл одну шайбу, через 7 минут отставание до минимума сократил Арттури Лехконен. Но на 50-й минуте гол на свой счёт записал Коул Силлинджер, а точку в матче на 58-й минуте поставил Лайне.

Российский защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Судзуки (Тоффоли, Лехконен) – 01:19' (5x5)   1:1 Лайне (Нюквист, Гавриков) – 03:51' (5x5)   1:2 Рослович (Байройтер) – 08:39' (5x5)   1:3 Робинсон – 10:11' (4x5)   1:4 Чинахов – 13:14' (5x5)   2:4 Тоффоли (Лехконен, Судзуки) – 39:19' (5x5)   3:4 Лехконен (Эванс, Питри) – 46:55' (4x5)   3:5 Силлинджер (Пик) – 49:58' (5x5)   3:6 Лайне (Силлинджер, Нюквист) – 57:12' (en)
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