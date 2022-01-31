Гол Чинахова помог «Коламбусу» победить «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.



Уже на 2-й минуте счёт в матче открыли хозяева – забил Ник Судзуки. Через 2 минуты гости сравняли благодаря заброшенной шайбе Патрик Лайне, которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. На 9-й минуте гостей вывел вперёд Джек Рослович, а через 2 минуты ещё забил и Эрик Робинсон. На 14-й минуте увеличил преимущество гостей российский нападающий Егор Чинахов. На 40-й же минуте Тайлер Тоффоли отыграл одну шайбу, через 7 минут отставание до минимума сократил Арттури Лехконен. Но на 50-й минуте гол на свой счёт записал Коул Силлинджер, а точку в матче на 58-й минуте поставил Лайне.



Российский защитник Александр Романов очков не набрал.