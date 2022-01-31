Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ничушкину осталось забить два гола, чтобы повторить личный снайперский рекорд в НХЛ

Ничушкину осталось забить два гола, чтобы повторить личный снайперский рекорд в НХЛ
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» 31 января проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Одну из шайб «Колорадо» забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Этот гол стал для него 12-м в сезоне. Таким образом, ему осталось забросить ещё две шайбы, чтобы повторить личный рекорд результативности за сезон. В чемпионате-2013/2014 он забросил 14 шайб за «Даллас Старз».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В текущем сезоне Ничушкин сыграл 27 матчей и набрал 23 балла: помимо 12 голов он отдал 11 результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022