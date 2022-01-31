Ничушкину осталось забить два гола, чтобы повторить личный снайперский рекорд в НХЛ

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» 31 января проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



Одну из шайб «Колорадо» забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Этот гол стал для него 12-м в сезоне. Таким образом, ему осталось забросить ещё две шайбы, чтобы повторить личный рекорд результативности за сезон. В чемпионате-2013/2014 он забросил 14 шайб за «Даллас Старз».

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В текущем сезоне Ничушкин сыграл 27 матчей и набрал 23 балла: помимо 12 голов он отдал 11 результативных передач.