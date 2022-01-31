Отец Бобровского: тренеры говорили: «И на заводе мест много», хотя он играл лучше других

Андрей Бобровский, отец вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, рассказал о детстве голкипера в Новокузнецке.



«Я сразу понял, что он будет хорошим голкипером — как только Серёжа встал в ворота. Потом уже он начал признаваться лучшим голкипером на турнирах. Было видно, что у него есть вратарские качества: целеустремлённость, упорство в тренировках.



Если что-то не получалось, то он всегда общался с тренерами, задавал им вопросы, смотрел на других вратарей. Тарасов тогда играл за «Металлург», и он ходил на хоккей, смотрел за ним, что-то подмечал для себя. Делал всё, чтобы играть в хоккей на высшем уровне и быть лучшим.



Какие ситуации были в детстве? Не хотелось бы называть имена. Многие тренеры, приходящие в команду, говорили Серёже, что у него маленький рост, и делали ставку на более высокого вратаря. Говорили: «И на заводе мест много». Были разные ситуации. Могли его в ворота не ставить, хотя он играл лучше других голкиперов.



Как он на это реагировал? Общался с нами. Мы его успокаивали, говорили, что всё впереди, что нужно просто работать, и всё придет.



Как он менялся с годами? Сейчас он более рассудительный, взрослый. Все люди взрослеют, в том числе и Серёжа. Уже чуть по-другому смотрит на жизнь», – цитирует Бобровского-старшего Sport24.