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«Сибирь» и ЦСКА проведут два контрольных матча 12 и 14 февраля

«Сибирь» и ЦСКА проведут два контрольных матча 12 и 14 февраля
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Новосибирская «Сибирь» в твиттер-аккаунте сообщила о проведении двух товарищеских матчей с московским ЦСКА.

«Контрольные матчи в феврале. «Сибирь» проведёт два контрольных матча с ЦСКА в Москве 12 и 14 февраля. Информация о возможных трансляциях будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении клуба.

Встреча в субботу, 12 февраля, начнётся в 17:00 мск. В понедельник, 14 февраля, клубы сыграют в 11:00 мск.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры в Пекине.

На момент приостановки регулярного чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 матчей. ЦСКА — на четвёртой строчке Запада, заработав 63 балла за 47 игр.

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