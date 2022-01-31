«Отправим Сергею Викторовичу — пусть посмотрит». ХК ЦСКА сыграл в хоккей с мячом

Игроки московского ЦСКА провели тренировочное занятие на открытом льду.



В твиттер-аккаунте армейцев появилось видео, на котором хоккеисты играют в хоккей с мячом. Защитник ЦСКА Артём Сергеев провёл занятие с камерой. «Отправим Сергею Викторовичу в Новогорск – пусть посмотрит», — сказал 28-летний хоккеист в видео.

Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ХК ЦСКА.

Напомним, главный тренер армейцев Сергей Фёдоров входит в тренерский штаб сборной России по хоккею, которая в эти дни продолжает подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.



Ранее стало известно, что ЦСКА в олимпийскую паузу проведёт два контрольных матча с «Сибирью» — 12 и 14 февраля. Армейцы занимают четвёртую строчку в таблице Запада КХЛ, заработав 63 балла за 47 игр.