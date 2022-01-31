Бриндамор: Свечников хочет быть бойцом, иногда даже слишком. Он начинает это понимать

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) поделился мнением о российском нападающем клуба Андрее Свечникове. 21-летний форвард в прошедшей встрече забросил победную шайбу.



«Вы и без меня знаете, что это за парень. Ему не нужно дополнительно что-то говорить. Достаточно просто сказать, где и во сколько игра, и убедиться, что он тебя услышал. Он хочет побеждать и хочет быть настоящим бойцом на льду. Иногда даже слишком. Но мне кажется, что он начинает это понимать», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Свечников провёл 39 матчей, в которых набрал 38 (16+22) очков при общей полезности «+12».

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