Бриндамор: Свечников хочет быть бойцом, иногда даже слишком. Он начинает это понимать
Поделиться
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) поделился мнением о российском нападающем клуба Андрее Свечникове. 21-летний форвард в прошедшей встрече забросил победную шайбу.
«Вы и без меня знаете, что это за парень. Ему не нужно дополнительно что-то говорить. Достаточно просто сказать, где и во сколько игра, и убедиться, что он тебя услышал. Он хочет побеждать и хочет быть настоящим бойцом на льду. Иногда даже слишком. Но мне кажется, что он начинает это понимать», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате Свечников провёл 39 матчей, в которых набрал 38 (16+22) очков при общей полезности «+12».
Новость по темеАндрей Свечников устроил потасовку с Джеффри Вьелем в матче НХЛ
Комментарии
- 31 января 2022
-
20:51
-
20:41
-
20:33
-
20:21
-
19:46
-
19:24
-
18:50
-
18:30
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:02
-
16:50
-
16:31
-
16:15
-
15:17
-
14:36
-
14:11
-
14:00
-
13:16
-
12:50
-
12:25
-
11:40
-
11:04
-
10:28
-
10:06
-
09:26
-
08:34
-
08:26
-
07:21
-
07:10
-
06:44
-
06:43
-
06:21
-
06:08
Партнерский контент