Андрей Свечников устроил потасовку с Джеффри Вьелем в матче НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. На десятой минуте российский нападающий Андрей Свечников устроил потасовку с форвардом «Сан-Хосе» Джеффри Вьель. В результате потасовки Вьель вытолкал россиянина за борт и получил двойной малый штраф.

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В нынешнем сезоне Свечников принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 15 голов и сделал 22 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге он провел 243 матча, забив 74 гола и сделав 103 результативные передачи.