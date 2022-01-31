Кадри, Андерсен и Годро названы тремя звёздами игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.
Первое место занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, набравший 8 (3+5) очков в четырёх матчах, забросив три победные шайбы, чем помог клубу выйти на первое место общей таблицы лиги.
Второй звездой прошедшей недели был признан голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен. Вместе с клубом он одержал три победы в трёх матчах при коэффициенте надёжности 1,91 и 93,8% отражённых бросков, чем помог «Харрикейнз» продлить победную серию до четырёх матчей и выйти на первое место Столичного дивизиона.
Третья звезда — форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 8 (2+6) очков в четырёх матчах, став лидером лиги с шестью передачами и показателем полезности «+8».
- 31 января 2022
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