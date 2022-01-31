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«Отличная новость. Он в фантастической форме». Лавиолетт — о Кузнецове на Матче звёзд НХЛ

«Отличная новость. Он в фантастической форме». Лавиолетт — о Кузнецове на Матче звёзд НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал включение в состав российского нападающего столичного клуба Евгения Кузнецова на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги 2022 года.

«Это отличная новость. Вместе с Ови и Томом Уилсоном в этом сезоне они образовали одну из самых стабильных и лучших троек лиги. Большая заслуга Кузи заключается в том, сколько голов мы забиваем и сколько очков набираем по ходу нынешнего чемпионата. Он демонстрирует фантастическую форму и хладнокровие в каждом матче. Так что я очень рад видеть его среди участников Матча звёзд», — цитирует слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, Матч звёзд НХЛ — 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США). Кузнецов, готовящийся к участию во втором в своей карьере Матче звёзд, заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона.

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